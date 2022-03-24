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Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 11:55

Україна веде перемовини зі США, Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною щодо гарантій своєї безпеки.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, яке цитує агентство УНІАН.

Кулеба зазначив, що на переговорах Москва вимагає від України неприйнятних поступок, при цьому Україну цікавлять всього три речі. Це – гарантії безпеки, визнання територіальної цілісності в межах Криму та Донбасу та припинення вогню й виведення ворожих військ.

За словами Кулеби, гарантії безпеки Україна повинна отримати не тільки від Росії, а й від інших країн. І Росія, каже міністр, на це погодилася.

Кулеба також пояснив, що він розуміє під "гарантіями безпеки".

"Гарантією безпеки Іспанії як члена НАТО є 5-та стаття, у якій ідеться про те, що якщо хтось на неї нападе, усі інші члени (Альянсу – ред.) будуть її захищати. Ми хочемо чогось подібного. Тобто, якщо хтось нападе на Україну, ті країни, які нададуть свої гарантії безпеки, протягом 24 годин повинні будуть відправити усе необхідне озброєння, прийняти Резолюцію Радбезу ООН з вимогою припинити агресію і запровадити санкції", - відповів Кулеба.

З цього приводу Україна веде перемовини зі США, Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною.

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"Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Це все ще обговорюється, але я задоволений нашою першочерговою реакцією", - заявив Кулеба.

Читайте більше на цю тему: Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем

Теми: УкраїнавійнасвітКулеба Дмитро
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