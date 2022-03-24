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Кулеба назвал пять стран, с которыми Украина говорит о гарантиях безопасности

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 11:55

Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией по поводу гарантий своей безопасности.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais, которое цитирует агентство УНИАН.

Кулеба отметил, что на переговорах Москва требует от Украины неприемлемых уступок, при этом Украину интересуют всего три вещи. Это гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращение огня и вывод вражеских войск.

По словам Кулебы, гарантии безопасности Украина должна получить не только от России, но и от других стран. И Россия, говорит министр, согласилась на это.

Кулеба также объяснил, что он понимает под "гарантиями безопасности".

"Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является 5-я статья, в которой говорится, что если кто-то на нее нападет, все остальные члены (Альянса. – Ред.) будут ее защищать. Мы хотим чего-то подобного. То есть, если кто-то нападет на Украину, страны, которые предоставят свои гарантии безопасности, в течение 24 часов должны будут отправить все необходимое вооружение, принять Резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ввести санкции", - ответил Кулеба.

По этому поводу Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией.

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"Они положительно отнеслись к этой идее. Это все еще обсуждается, но я доволен нашей первоочередной реакцией", – заявил Кулеба.

Темы: УкраинавойнамирКулеба Дмитрий
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