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На ЧАЕС завезли російських пропагандистів: знімають фейкове кіно – Енергоатом

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 12:22
Фото з Facebook Державної інспекції ядерного регулювання України

24 березня на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нове фейкове "кіно" про роботу станції.

Джерело: Енергоатом та Держатомрегулювання у Telegram

Дослівно Енергоатом: "24 березня на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції.

У такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля".

Деталі: Водночас Держатомрегулювання повідомляє, що на території ядерної пускової установки Харківського фізико-технічного інституту "Джерело нейтронів" виявили нерозірваний снаряд реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Крім того, в зоні розміщення ЯПУ "Джерело нейтронів" постійно ведуться бойові дії.

Нерозірваний "Смерч" виявили на промисловому майданчику ЯПУ 23 березня. У Держатомрегулювання зазначили, що це створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки.

Персонал повідомив про вибухонебезпечну знахідку відповідні служби. Але знешкодити "Смерч" наразі неможливо через постійні бойові дії у районі розташування ЯПУ "Джерело нейтронів".

У Держатомрегулювання наголосили, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.  

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Теми: ЧорнобильХарківЕнергоатомвійна
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