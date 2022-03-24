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На ЧАЭС завезли российских пропагандистов: снимают фейковое кино – Энергоатом

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 12:22
Фото с Facebook Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

24 марта на захваченную оккупантами Чернобыльскую АЭС прибыла группа российских пропагандистов, чтобы снять новое фейковое "кино" о работе станции.

Источник: Энергоатом и Госатомрегулирование в Telegram

Дословно Энергоатом: "24 марта на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию ​​прибыла свежая группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое "кино" о работе станции.

Таким образом, захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды".

Детали: В то же время Госатомрегулирование сообщает, что на территории ядерной пусковой установки Харьковского физико-технического института "Источник нейтронов" обнаружили неразорванный снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч".

Кроме того, в зоне размещения ЯПУ "Источник нейтронов" постоянно ведутся боевые действия.

Неразорванный "Смерч" обнаружили на промышленной площадке ЯПУ 23 марта. В Госатомрегулировании отметили, что это создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости от ядерной установки.

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Персонал сообщил о взрывоопасной находке в соответствующие службы. Но обезвредить "Смерч" сейчас невозможно из-за постоянных боевых действий в районе расположения ЯПУ "Источник нейтронов".

В Госатомрегулировании подчеркнули, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировок или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Темы: ЧернобыльХарьковЭнергоатомвойна
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