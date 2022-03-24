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Зеленський: Україна просить 1% літаків НАТО, також просила 1% танків

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 12:30
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ, оприлюднивши деталі українського запиту.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вони прозвучали у виступі президента на саміті НАТО 24 березня.

Зеленський нагадав лідерам Альянсу про те, що Росія є дуже мілітаризованою і за запасами техніки багаторазово перевищує Україну за міццю.

"За десятки років Росія накопичила чималі ресурси. Військові ресурси... техніку, авіабомби і ракети. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя", - сказав він, пояснюючи, що Україна потребує підтримки Заходу.

Президент підкреслив, що це його повторне звернення України, уперше він звертався до НАТО місяць тому, 24 лютого. У цей день відбулося засідання комісії Україна-НАТО, але не було відомо про те, що на ньому звучало звернення Зеленського.

"Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим, логічним проханням. Допомогти закрити наше небо. Убезпечити наших людей від російських бомб і ракет. Ми не почули ясну відповідь", - дорікнув він союзникам.

Володимир Зеленський розкрив деталі українського запиту, спрямованого на те, щоби врятувати від знищення українські міста та їхнє населення. "Україні потрібна військова допомога – без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас увесь свій арсенал", - пояснив він.

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"Україна не має потужної протиракетної зброї, має значно меншу авіацію, ніж Росія... Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. Ви маєте тисячі бойових літаків! Але не дали нам жодного.

Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей, штучно створює голод, буквально знищує в попіл житлові квартали. Ви маєте не менше 20 тисяч танків! Україна просила один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати. Але ми не маємо ясної відповіді..." - розповів Володимир Зеленський.

Зеленський додатково наголосив, що просить НАТО надати Україні один відсоток літаків Альянсу, а також системи залпового вогнюпротикорабельну зброю, а також засоби протиповітряної оборони.

Президент підкреслив, що Україна вдячна усім союзникам за вже надану військову допомогу, але її недостатньо для ефективної зупинки наступу РФ.

Як повідомлялося, генсек Альянсу у четвер підтвердив, що НАТО не планує закривати небо над Україною силами ВПС союзників. І хоча є рішення НАТО про постачання в Україну комплексів ППО зі Словаччини, про завершення цього постачання невідомо. Водночас, у конгресі закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі.

Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем

Теми: війнаНАТОЗеленський
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