Зеленский: Украина просит 1% самолетов НАТО, также просила 1% танков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", они прозвучали в выступлении президента на саммите НАТО 24 марта.

Зеленский напомнил лидерам Альянса о том, что Россия очень милитаризирована и по запасам техники многократно превосходит Украину.

"За десятки лет Россия накопила немалые ресурсы. Военные ресурсы... технику, авиабомбы и ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь", - сказал он, объясняя, что Украина нуждается в поддержке Запада.

Президент подчеркнул, что это его повторное обращение, впервые он обращался к НАТО месяц назад, 24 февраля. В этот день состоялось заседание комиссии Украина-НАТО, но не было известно о том, что на нем звучало обращение Зеленского.

"Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно ясной, логичной просьбой. Помочь закрыть наше небо. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясного ответа", - упрекнул он союзников.

Владимир Зеленский раскрыл детали украинского запроса, направленного на то, чтобы спасти украинские города и их население. "Украина нуждается в военной помощи – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал", - пояснил он.

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"У Украины нет мощного противоракетного оружия, у нас значительно меньше авиации, чем у России... Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. У вас есть тысячи боевых самолетов! Но нам не дали ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод, буквально уничтожает в пепел жилые кварталы. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент всех ваших танков! Отдать или продать. Но у нас нет ясного ответа..." - рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что просит НАТО предоставить Украине один процент самолетов Альянса, а также системы залпового огня, противокорабельное оружие, средства противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна всем союзникам за уже оказанную военную помощь, но ее недостаточно для эффективной остановки наступления РФ.

Как сообщалось, генсек Альянса в четверг подтвердил, что НАТО не намерено закрывать небо над Украиной силами ВВС союзников. И хотя есть решение НАТО о поставках в Украину комплексов ПВО из Словакии, о завершении этой поставки неизвестно. В то же время, в конгрессе призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители.

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем