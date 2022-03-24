Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад сотня євродепутатів вимагають повного торгового ембарго проти РФ

Четвер, 24 березня 2022, 12:28

Понад сотня депутатів Європейського парламенту закликали держави ЄС запровадити повне торгове ембарго проти Росії і Білорусі, включно з забороною торгівлі енергоносіями.

Про це йдеться у зверненні євродепутатів до керівних органів ЄС і президента Франції, яка зараз головує у Раді Євросоюзу, перед початком саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Депутати зазначають, що вони вітають всі безпрецедентні заходи проти РФ, які ЄС швидко вжив протягом останніх тижнів.

Реклама:

Однак вони вважають їх недостатніми і закликають Європейський Союз негайно і терміново посилити санкції, вжиті проти Російської Федерації.

"Ми підписали заклик до повного та негайного торговельного ембарго проти Росії та Білорусі, включаючи заборону торгівлі нафтою, газом та вугіллям.Ми також закликаємо до негайного поширення так званих санкцій Swift на всі російські та білоруські фінансові установи, закриваючи таким чином будь-які можливі лазівки (для обходу санкцій - Ред.), - йдеться у зверненні.

Депутати наголошують  санкції мають не тільки стати глибшими, але й охопити ширшу частину російської керівної еліти. 

ВІДЕО ДНЯ

"Ми закликаємо до включення до санкційного списку більш широкого сегмента російських чиновників, губернаторів і мерів, які дотримуються поточної політики режиму Путіна та отримують від цього користь", - йдеться у зверненні.

Читайте також: План дій для Європи: що допоможе ЄС перемогти Путіна

Теми: нафтагазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
нафта
Ціни на нафту демонструють падіння 2 тижні поспіль
Нафта стабілізувалась після падіння напередодні
Запаси нафти в США скоротилися на 6,13 мільйона барелів за тиждень
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: