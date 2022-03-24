Понад сотня євродепутатів вимагають повного торгового ембарго проти РФ

Понад сотня депутатів Європейського парламенту закликали держави ЄС запровадити повне торгове ембарго проти Росії і Білорусі, включно з забороною торгівлі енергоносіями.

Про це йдеться у зверненні євродепутатів до керівних органів ЄС і президента Франції, яка зараз головує у Раді Євросоюзу, перед початком саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Депутати зазначають, що вони вітають всі безпрецедентні заходи проти РФ, які ЄС швидко вжив протягом останніх тижнів.

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Однак вони вважають їх недостатніми і закликають Європейський Союз негайно і терміново посилити санкції, вжиті проти Російської Федерації.

"Ми підписали заклик до повного та негайного торговельного ембарго проти Росії та Білорусі, включаючи заборону торгівлі нафтою, газом та вугіллям.Ми також закликаємо до негайного поширення так званих санкцій Swift на всі російські та білоруські фінансові установи, закриваючи таким чином будь-які можливі лазівки (для обходу санкцій - Ред.), - йдеться у зверненні.

Депутати наголошують санкції мають не тільки стати глибшими, але й охопити ширшу частину російської керівної еліти.

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"Ми закликаємо до включення до санкційного списку більш широкого сегмента російських чиновників, губернаторів і мерів, які дотримуються поточної політики режиму Путіна та отримують від цього користь", - йдеться у зверненні.

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