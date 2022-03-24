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Более сотни евродепутатов требуют полного торгового эмбарго против РФ

Четверг, 24 марта 2022, 12:28

Более сотни депутатов Европейского парламента призвали государства ЕС ввести полное торговое эмбарго против России и Беларуси, включая запрет торговли энергоносителями.

Об этом говорится в обращении евродепутатов к руководящим органам ЕС и президенту Франции, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Депутаты отмечают, что они приветствуют все беспрецедентные меры против РФ, которые ЕС быстро принял на протяжении последних недель.

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Однако они считают их недостаточными и призывают Европейский Союз немедленно и срочно усилить санкции, предпринятые против Российской Федерации.

"Мы подписали призыв к полному и немедленному торговому эмбарго против России и Беларуси, включая запрет торговли нефтью, газом и углем (для обхода санкций. – Ред.), – говорится в обращении.

Депутаты подчеркивают санкции должны не только стать глубже, но и охватить более широкую часть российской руководящей элиты.

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"Мы призываем к включению в санкционный список более широкого сегмента российских чиновников, губернаторов и мэров, которые придерживаются текущей политики режима Путина и получают от этого пользу", - говорится в обращении.

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Темы: нефтьгазРосcия
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