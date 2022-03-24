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"Азовці" знищили ББМ і 3 вантажівки окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 12:59
Азовці знищили ББМ і 3 вантажівки окупантів
Скриншот з відео

Бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів".

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Деталі: "Азовці" зазначили, що, на відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, їхні мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру.

Роботу українських захисників видно на відео.

Теми: Маріупольвійна
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