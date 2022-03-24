"Азовці" знищили ББМ і 3 вантажівки окупантів

Бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів".

Деталі: "Азовці" зазначили, що, на відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, їхні мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру.

Роботу українських захисників видно на відео.

"Азовці" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі pic.twitter.com/i47ebdN5oq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2022