Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азовці" знищили ББМ і 3 вантажівки окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 13:59
Скриншот з відео

Бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів".

Деталі: "Азовці" зазначили, що, на відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, їхні мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру.

Роботу українських захисників видно на відео.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Маріупольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер

Українська делегація розповіла деталі бажаного договору про гарантії безпеки

фотоАбрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело

Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань 

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол

фото, відеоУ Миколаєві росіяни влучили в будівлю ОДА

Усі новини...
Маріуполь
Жителів Маріуполя масово захоплюють та депортують до РФ – міськрада
7 гумкоридорів на 24 березня, під Маріуполем чекають звільнення водіїв
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Останні новини
15:22
У НАТО назвали дати нової зустрічі Північноатлантичної ради за участі України
15:19
Подоляк: Договір про гарантії безпеки має пройти референдум
15:16
Мединський каже, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди
15:09
Україна пропонує, щоб питання Донбасу Зеленський і Путін обговорили особисто
15:07
У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер
15:02
Мережа спорттоварів Decathlon заявила про призупинення діяльності в РФ
15:01
фотоУ Харкові ворог пошкодив пожежну частину ХІХ століття
15:00
Україна пропонує вирішувати питання Криму упродовж 15 років
15:00
Україна запускає інформкампанію з бойкотування товарів із РФ і Білорусі за кордоном
14:54
Як організують навчання в Україні під час війни – указ МОН
Усі новини...