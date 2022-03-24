"Азовцы" уничтожили ББМ и 3 грузовика оккупантов
Четверг, 24 марта 2022, 12:59
Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" вывели из строя боевую бронированную машину и 3 грузовика российских оккупантов в Мариуполе.
Источник: "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов".
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Детали: "Азовцы" отметили, что, в отличие от россиян, уничтожающих украинские города полностью, их минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру.
Работа украинских защитников видна на видео.
"Азовці" вивели з ладу бойову броньовану машину та 3 вантажівки російських окупантів у Маріуполі pic.twitter.com/i47ebdN5oq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2022ВИДЕО ДНЯ