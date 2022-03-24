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"Азовцы" уничтожили ББМ и 3 грузовика оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 13:59
Скриншот из видео

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" вывели из строя боевую бронированную машину и 3 грузовика российских оккупантов в Мариуполе.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов".

Детали: "Азовцы" отметили, что, в отличие от россиян, уничтожающих украинские города полностью, их минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилую инфраструктуру.

Работа украинских защитников видна на видео. 

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Темы: Мариупольвойна
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