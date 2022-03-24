В МЗС Польщі розкритикували політику Угорщини щодо України і РФ

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач висловив незгоду з політикою уряду Угорщини щодо України і Росії.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Пшидач назвав співпрацю Польщі і Угорщини тактичним альянсом з метою протидії тиску з Брюсселя з приводу верховенства права.

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Проте він зазначив, що коли йдеться про східну політику, Польща її розуміє зовсім по-іншому. І не Віктор Орбан вирішує питання європейської політики щодо Росії, додав він.

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що не згоден з політикою Віктора Орбана щодо Росії.

"Я не захищаю Орбана. Я вважаю, що він веде неправильну політику, коли йдеться про політику щодо України та Росії. Це неправильна політика, яка в майбутньому негативно позначиться на угорській державі", – сказав Пшидач.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Також Угорщина проти поставок зброї Україні і заборонила навіть перевезення зброї для України з інших країн своєю територією.

У МЗС України відреагували попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів.