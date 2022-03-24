Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД Польши раскритиковали политику Венгрии по Украине и РФ

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 13:28

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач выразил несогласие с политикой правительства Венгрии по Украине и России.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Пшидач назвал сотрудничество Польши и Венгрии тактическим альянсом в целях противодействия давлению из Брюсселя по поводу верховенства права.

Реклама:

Однако он отметил, что когда речь идет о восточной политике, Польша понимает ее совсем по-другому. И не Виктор Орбан решает вопросы европейской политики в отношении России, добавил он.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что не согласен с политикой Виктора Орбана по России.

"Я не защищаю Орбана. Я считаю, что он ведет неправильную политику, когда речь идет о политике в отношении Украины и России. Это неправильная политика, которая в будущем негативно отразится на венгерском государстве", – сказал Пшидач.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша.

Также Венгрия против поставок оружия Украине и запретила даже перевозку оружия для Украины из других стран по своей территории.

В МИД Украины отреагировали предупреждением, что в случае достижения своей цели в Украине РФ возьмется за ее западных соседей.

Темы: ПольшаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Польша
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: