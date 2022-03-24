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В МИД Польши раскритиковали политику Венгрии по Украине и РФ

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 14:28

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач выразил несогласие с политикой правительства Венгрии по Украине и России.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Пшидач назвал сотрудничество Польши и Венгрии тактическим альянсом в целях противодействия давлению из Брюсселя по поводу верховенства права.

Однако он отметил, что когда речь идет о восточной политике, Польша понимает ее совсем по-другому. И не Виктор Орбан решает вопросы европейской политики в отношении России, добавил он.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что не согласен с политикой Виктора Орбана по России.

"Я не защищаю Орбана. Я считаю, что он ведет неправильную политику, когда речь идет о политике в отношении Украины и России. Это неправильная политика, которая в будущем негативно отразится на венгерском государстве", – сказал Пшидач.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша.

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Также Венгрия против поставок оружия Украине и запретила даже перевозку оружия для Украины из других стран по своей территории.

В МИД Украины отреагировали предупреждением, что в случае достижения своей цели в Украине РФ возьмется за ее западных соседей.

Темы: ПольшаУкраинаРосcия
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