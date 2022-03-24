Оборонні підприємства Росії зупиняються, бо бракує деталей – Генштаб ЗСУ

Понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії призупинили свою діяльгість повністю чи частково через відсутність складових та деталей, завляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 четверга 24 березня 2022 року

Дослівно: "Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Російської Федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей.

Реклама:

Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл"..

Деталі: Водночас, керівництво Збройних сил РФ вирішило зняти зі зберігання застарілу бронетехніку та направити її до військових частин, що відновлюють боєздатність.

На захоплених територіях окупанти не раз вилучали вантажні автомобілі та спеціальну сільськогосподарську техніку у приватних підприємців та фермерів.