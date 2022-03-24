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Оборонные предприятия России останавливаются, ибо не хватает деталей – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 24 марта 2022, 13:40

Более 20 предприятий военно-промышленного комплекса России приостановили свою деятельность полностью или частично из-за отсутствия комплектующих и деталей, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00 четверга 24 марта 2022 года

Дословно: "В последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей.

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В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел".

Детали: В то же время, руководство Вооруженных сил РФ решило снять с хранения устаревшую бронетехнику и направить ее в воинские части, восстанавливающие боеспособность.

На захваченных территориях оккупанты не раз изымали грузовые автомобили и специальную сельскохозяйственную технику у частных предпринимателей и фермеров.

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Темы: Росcияоружиесанкциивойна
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