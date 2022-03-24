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Боррель про хід війни: все вирішиться у найближчі 15 днів

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 14:59

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що у найближчі 15 днів вирішиться хід російського вторгнення в Україну.

Про це Боррель сказав в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

На думку Борреля, російський уряд поки що не зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки армія РФ не досягла своїх військових цілей.

"Зараз Росія не хоче сидіти і про щось домовлятися: вона хоче лише окупувати територію", - сказав Боррель.

"Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", - додав він.

За словами Борреля, Європейський Союз та його союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.

"Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію - то це здатність українців чинити опір", - зазначив верховний представник ЄС.

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Теми: війнаРосія
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