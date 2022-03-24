Боррель о ходе войны: все решится в ближайшие 15 дней

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в ближайшие 15 дней решится ход российского вторжения в Украину.

Об этом Боррель сказал в интервью испанскому телеканалу TVE, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению Борреля, российское правительство пока не заинтересовано в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку армия РФ не достигла своих военных целей.

"Сейчас Россия не хочет сидеть и о чем-то договариваться: она хочет только оккупировать территорию", – сказал Боррель.

"Она хочет оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", - добавил он.

По словам Борреля, Европейский Союз и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии.

"Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней. Что войдет в историю - так это способность украинцев сопротивляться", - отметил верховный представитель ЕС.

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