У лісах Чернігівщини росіяни втратили два "Тигри", танк і "КамАЗ" – штаб
Четвер, 24 березня 2022, 15:20
24 березня російська армія втратила у лісах Чернігівської області щонайменше два бронеавтомобілі високої прохідності "Тигр", танк та вантажівка "КамАЗ".
Джерело: оперативне командування "Північ"
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Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків (росіян – ред.). Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать".
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