У лісах Чернігівщини росіяни втратили два "Тигри", танк і "КамАЗ" – штаб

24 березня російська армія втратила у лісах Чернігівської області щонайменше два бронеавтомобілі високої прохідності "Тигр", танк та вантажівка "КамАЗ".

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи!

Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків (росіян – ред.). Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать".