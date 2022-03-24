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У лісах Чернігівщини росіяни втратили два "Тигри", танк і "КамАЗ" – штаб

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 14:20

24 березня російська армія втратила у лісах Чернігівської області щонайменше два бронеавтомобілі високої прохідності "Тигр", танк та вантажівка "КамАЗ". 

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи!

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Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків (росіян – ред.). Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать".

 
 

Теми: війназброяРосіяЧернігівська область
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