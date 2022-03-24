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В лесах Черниговщины россияне потеряли два "Тигра", танк и "КамАЗ" – штаб

Елена РощинаЧетверг, 24 марта 2022, 15:20

24 марта российская армия потеряла в лесах Черниговской области по меньшей мере два бронеавтомобиля высокой проходимости "Тигр", танк и грузовик "КамАЗ".

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Силы сопротивления Северщины продолжают отчитываться о результатах своей работы!

Итак, сегодня где-то в лесах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигра", танк и "КамАЗ" орков (россиян – ред.). Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут".

 
 

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Темы: войнаоружиеРосcияЧерниговская область
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