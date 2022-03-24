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США досі виступають проти надання Україні винищувачів - CNN

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 15:48

Сполучені Штати, як і раніше, виступають проти надання Україні винищувачів після того, як президент України Володимир Зеленський у четвер виступив із черговим зверненням до лідерів НАТО.

Про це повідомляє телеканал CNN, пише "Європейська правда".

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що позиція США щодо цього питання не змінилася.

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Під час відеозвернення у четвер Зеленський попросив у НАТО "один відсоток від усіх ваших літаків", пізніше додавши: "У вас є тисячі винищувачів, але нам не дали жодного".

Раніше офіційні особи США заявляли, що виступають проти надання Україні винищувачів, оскільки президент Росії Володимир Путін може розцінити це як крок до ескалації.

Як повідомлялося, генсек Альянсу у четвер підтвердив, що НАТО не планує закривати небо над Україною силами ВПС союзників.

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І хоча є рішення НАТО про постачання в Україну комплексів ППО зі Словаччини, про завершення цього постачання невідомо. Водночас у Конгресі закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі.

Про дискусію, щодо можливої відмови від НАТО, яка триває в Україні, читайте у детальній статті - Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем.

Читайте промову президента - Ми ніколи не думали, що Альянс може боятися: промова Зеленського на саміті НАТО

Теми: СШАавіа
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