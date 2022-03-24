США по-прежнему выступают против предоставления Украине истребителей - CNN

Соединенные Штаты по-прежнему выступают против предоставления Украине истребителей после того, как президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил с очередным обращением к лидерам НАТО.

Об этом сообщает телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что позиция США по этому вопросу не изменилась.

Во время видеообращения в четверг Зеленский попросил у НАТО "один процент от всех ваших самолетов", позже добавив: "У вас есть тысячи истребителей, но нам еще не дали ни одного".

Ранее официальные лица США заявляли, что выступают против предоставления Украине истребителей, поскольку президент России Владимир Путин может расценить это как шаг к эскалации.

Как сообщалось, генсек Альянса в четверг подтвердил, что НАТО не планирует закрывать небо над Украиной силами ВВС союзников.

И хотя есть решение НАТО о поставках в Украину комплексов ПВО из Словакии, о завершении этой поставки неизвестно. В то же время в конгрессе призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители.

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О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем.