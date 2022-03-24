Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США по-прежнему выступают против предоставления Украине истребителей - CNN

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 16:48

Соединенные Штаты по-прежнему выступают против предоставления Украине истребителей после того, как президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил с очередным обращением к лидерам НАТО.

Об этом сообщает телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что позиция США по этому вопросу не изменилась.

Во время видеообращения в четверг Зеленский попросил у НАТО "один процент от всех ваших самолетов", позже добавив: "У вас есть тысячи истребителей, но нам еще не дали ни одного".

Ранее официальные лица США заявляли, что выступают против предоставления Украине истребителей, поскольку президент России Владимир Путин может расценить это как шаг к эскалации.

Как сообщалось, генсек Альянса в четверг подтвердил, что НАТО не планирует закрывать небо над Украиной силами ВВС союзников.

И хотя есть решение НАТО о поставках в Украину комплексов ПВО из Словакии, о завершении этой поставки неизвестно. В то же время в конгрессе призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители.

ВИДЕО ДНЯ

О дискуссии о возможном отказе от НАТО, которая продолжается в Украине, читайте в подробной статье Альтернатива НАТО: чем грозит отказ Украины от Альянса по договоренности с Кремлем.

Темы: СШАавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя

Россияне говорят, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения

В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр

Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Украинская делегация рассказала детали желаемого договора о гарантиях безопасности

фотоАбрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник

Все новости...
США
США вводят санкции против оборонного комплекса РФ и главы Сбербанка
Война, которой могло не быть
США разрабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия – СМИ
Последние новости
16:59
Перемирие между Украиной и РФ будет недостаточно для отмены британских санкций - Джонсон
16:49
Авиакомпания Emirates не планирует уходить из России
16:38
"Z" та "V" под запретом. Как будут наказывать за использование рашистских символов
16:23
Россия не против вступления Украины в ЕС – Мединский
16:20
МИД возмущен тем, как власти Венгрии спекулируют на горе Украины и пытаются угодить РФ
16:12
В ОП объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с Россией
16:06
Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам
15:54
Российские оккупанты проводят рейды на окраинах Херсона
15:50
Британия арестовала первую яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам
15:46
Папа Римский подарил машину скорой помощи больнице во Львовской области
Все новости...