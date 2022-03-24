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Кремль не досяг своїх цілей в Україні, вони можуть отримати велику поразку - Боррель

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 17:25

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обіцяє подальшу підтримку Україні і назвав дії російської армії великою невдачею з військової точки зору.

Джерело: Боррель перед самітом ЄС у Брюсселі.

Пряма мова: "Сьогодні місяць з початку війни. 6 мільйонів людей переміщені, половина українських дітей переміщені. Російська армія намагалася пройти швидко, але тепер вони просто вбивають людей. З військової точки зору – це величезна невдача. Один місяць війни і вони нездатні пройти 200 кілометрів від логістичних баз. І оскільки вони не можуть завоювати міста, вони бомблять міста, вбивають невинних людей, знищують все (...).

Але Україна б’ється, ми її підтримуємо, надаємо зброю. І звичайно результат війни зовсім не той, якого очікував Кремль. Вони можуть отримати велику поразку, ми продовжимо підтримувати Україну, ми продовжимо тиск на Росію".

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Теми: РосіяЄС
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