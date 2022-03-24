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Кремль не достиг своих целей в Украине, они могут получить большое поражение – Боррель

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 17:25

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещает дальнейшую поддержку Украине и назвал действия российской армии большой неудачей с военной точки зрения.

Источник: Боррель перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Прямая речь: "Сегодня месяц с начала войны. 6 миллионов людей перемещены, половина украинских детей перемещены. Российская армия пыталась пройти быстро, но теперь они просто убивают людей. С военной точки зрения – это огромная неудача. Один месяц войны и они неспособны пройти 200 километров от логистических баз, и поскольку они не могут завоевать города, они бомбят города, убивают невинных людей, уничтожают все (...).

Но Украина бьется, мы ее поддерживаем, предоставляем оружие. И конечно исход войны совсем не тот, которого ожидал Кремль. Они могут получить большое поражение, мы продолжим поддерживать Украину, мы продолжим давление на Россию".

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Темы: РосcияЕС
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