Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль не достиг своих целей в Украине, они могут получить большое поражение – Боррель

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 16:25

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещает дальнейшую поддержку Украине и назвал действия российской армии большой неудачей с военной точки зрения.

Источник: Боррель перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Прямая речь: "Сегодня месяц с начала войны. 6 миллионов людей перемещены, половина украинских детей перемещены. Российская армия пыталась пройти быстро, но теперь они просто убивают людей. С военной точки зрения – это огромная неудача. Один месяц войны и они неспособны пройти 200 километров от логистических баз, и поскольку они не могут завоевать города, они бомбят города, убивают невинных людей, уничтожают все (...).

Реклама:

Но Украина бьется, мы ее поддерживаем, предоставляем оружие. И конечно исход войны совсем не тот, которого ожидал Кремль. Они могут получить большое поражение, мы продолжим поддерживать Украину, мы продолжим давление на Россию".

Темы: РосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
США будут наказывать санкциями за поддержку фиктивных российских выборов в Украине - Блинкен
Год с первой конфискации активов подсанкционного россиянина: в Минюсте отчитались о работе
В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: