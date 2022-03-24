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Зеленський закликав "Велику сімку" створити систему гарантій безпеки U24

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 17:37
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає країни "Великої сімки" створити дієву систему гарантій безпеки для України і регіону, здатну зупинити будь-якого агресора за 24 години.

Джерело: Зеленський у зверненні до представників "Великої сімки" у четвер

Пряма мова: "Я вірю, ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто Великою сімкою, а Великою сімкою миротворців. Що для цього потрібно?

Перше – щотижнево посилювати санкції проти російської агресії. Поки вона не зупиниться і не поверне нам мир.

Друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України і для нашого регіону. Реальних гарантій, дієвих, таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години. Ми запропонували створити таке об’єднання U24. Це те, що дійсно потрібне світу".

Деталі: Зеленський зазначив, що таке об’єднання мало б допомогти не тільки превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже почалися, але й надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яким потрібна підтримка під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами.

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"Світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій", - наголосив Зеленський.

Він також закликав країни Групи семи взяти участь у проєкті відновлення України після війни.

"Ми повинні разом якнайшвидше після війни відновити нашу державу, відбудувати міста, відновити економічне життя, повернути людей. Я пропоную вам участь у такому проєкті відновлення. Я впевнений, що це буде в наших спільних інтересах", - сказав президент.

Теми: ЗеленськийG7
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