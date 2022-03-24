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Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности U24

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 16:37
Зеленский призвал Большую семерку создать систему гарантий безопасности U24
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает страны "Большой семерки" создать действенную систему гарантий безопасности для Украины и региона, способную остановить любого агрессора за 24 часа.

Источник: Зеленский в обращении к представителям "Большой семерки" в четверг

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Прямая речь: "Я верю, мы сможем сделать вашу Группу семи не просто Большой семеркой, а Большой семеркой миротворцев. Что для этого нужно?

Первое – еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии. Пока она не остановится и не вернет нам мир.

Второе – принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины и нашего региона. Реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа. Мы предложили создать такое объединение U24. Это то, что действительно нужно миру".

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Детали: Зеленский отметил, что такое объединение должно помочь не только превентивно останавливать войну или начавшиеся боевые действия, но и оказывать помощь государствам, которые страдают от стихийного бедствия, которым нужна поддержка во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами.

"Мир нуждается в новых действенных альянсах, новых эффективных гарантиях", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал страны Группы семи принять участие в проекте восстановления Украины после войны.

"Мы должны вместе как можно быстрее после войны восстановить наше государство, построить города, восстановить экономическую жизнь, вернуть людей. Я предлагаю вам участие в этом проекте восстановления. Я уверен, что это будет в наших общих интересах", – сказал президент.

Темы: ЗеленскийG7
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