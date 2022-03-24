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В Киев приехали спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 16:55

Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы прибыли с визитом в Киев, несмотря на бои в окрестностях столицы и угрозу обстрелов.

Источник: первой об этом сообщила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Виктория Чмилите-Нильсен в своем выступлении подчеркнула, что Запад не остановил Россию в 2008 и 2014 году, но обязан сделать это сейчас, и сделанного все еще недостаточно. Она подчеркнула также, что украинцы борются не только за свою свободу, но и всей Европы.

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Пряма мова: "Мы должны продолжать последовательную помощь - реальную военную помощь, политическую, финансовую, гуманитарную и другую, помочь Украине с защитой от ударов с воздуха. Украине следует как можно быстрее предоставить статус кандидата на членство в ЕС".

23 марта в Киев лично приехал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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15 марта в Киев приехали премьер-министры Польши, Чехии и Словении, а также вице-премьер Польши, что стало первым визитом такого уровня в украинскую столицу с начала полномасштабной войны.

В тот же день приезжал министр иностранных дел Литвы, но его встреча с украинским коллегой прошла во Львове.

Темы: ЭстонияЛатвияЛитваВерховная Рада
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