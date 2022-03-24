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Прем’єрка Естонії запропонувала варіант російських репарацій для України

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 18:08

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про необхідність розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від Росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Джерело: Кая Каллас перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

Пряма мова: "Ми безумовно маємо обговорити подальші санкції, тому що ми маємо зупинити військову машину Путіна. Але також є дискусії про те, як отримати фонди для виплати репарацій Україні. Одним із рішень може бути ескроу-рахунок, куди ми платитимемо гроші за нафту і газ, але він також може бути використаний для репарацій Україні. Ми повинні почати думати про це, дивлячись на руйнування".

Ескроу-рахунок — це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Тобто Каллас пропонує направити на репарації кошти, які європейські країни мають сплатити Росії за газ і нафту.

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Теми: Естоніявійна
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