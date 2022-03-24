Премьер Эстонии предложила вариант российских репараций для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости рассмотреть варианты, как Украина сможет получить репарации от России после войны на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Источник: Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Прямая речь: "Мы безусловно должны обсудить дальнейшие санкции, потому что мы должны остановить военную машину Путина. Но также есть дискуссии о том, как получить фонды для выплаты репараций Украине. Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репараций Украины. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушения".

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Эскроу-счет – это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. То есть Каллас предлагает направить на репарации средства, которые европейские страны должны уплатить России за газ и нефть.