Експрем’єр Британії закликав бойкотувати саміт G20, якщо туди поїде Путін

Девід Кемерон, прем’єр Великої Британії у 2010-2016 роках, закликав до бойкоту саміту "Групи двадцяти", якщо лідер РФ Владімір Путін вирішить їхати на нього.

Джерело: колонка Кемерона у Wall Street Journal.

Кемерон у ній відкидає аргументи тих, хто вважає за краще не виганяти Росію з G20, так, як з G8 після початку агресії проти України.

Пряма мова: "Кажуть, що G20 не "належить" нам і має бути якийсь форум для діалогу? Так, але саміти G20 також надають статус і респектабельність. З тим, що вже накоїв Путін і що він продовжує робити в Україні, це неможливо уявити".

Деталі: На закиди про те, що особисто він та президент США Барак Обама відвідували саміти G20 у 2014-2015 роках, попри дії РФ в Україні та Сирії, Кемерон відповідає, що цей досвід тільки підтверджує беззмістовність якихось розмов з Путіним, відтак і аргументу про майданчик для діалогу.

Пряма мова: "Він нахабно брехав нам про все, починаючи від долі рейсу "Малайзійських авіаліній" до присутності російських військ на Донбас. А те, що ми бачимо протягом останнього місяця, вийшло на зовсім новий рівень - повномасштабне вторгнення у незалежну, суверенну демократичну країну з брутальністю не меншою, ніж у часи Другої світової".

Деталі: Він також не погоджується з аргументом про те, що бойкот саміту з боку лідерів західних країн призведе тільки до того, що зустріч відбудеться без них і їхнього впливу. На думку Кемерона, якщо США, Британія, ЄС та особливо найвпливовіші країни - Німеччина, Франція, Італія - синхронно заявлять заздалегідь про свою позицію, це буде мати великий вплив.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Важко уявити, що Канада, Японія, Південна Корея чи Австралія взяли би участь, знаючи, що там буде Путін, який все ще веде свою війну. А ці країни - це вже дві третини ВВП всієї G20".

Що ще важливо: На думку Кемерона, усі ці країни ще мають час переконати тих, хто має менш принципову позицію.

Пряма мова: "Те, що буде відбуватись на G20, не змінить світ, але це буде важливим сигналом".

Деталі: У колонці він закликає також максимально посилювати економічний тиск на Росію - відмовлятись від її енергоресурсів, тиснути на компанії, щоб вони йшли з російського ринку, накладати санкції на усі російські держпідприємства, не толерувати чиїсь спроби обходити санкції.

Девід Кемерон вважає, що принаймні британці готові до ціни санкцій для власної країни, тому що бачать, що відбувається в Україні.

Пряма мова: "Я бачив виняткову солідарність у кожній європейській країні, коли допомагав везти вантаж медикаментів та іншого для "Червоного Хреста" у Польщі. Ця жахлива війна триває, українські міста рівняють з землею, і питання до світових лідерів дуже пряме і просте: ви зробили усе можливе, щоб допомогти? Боюся, треба зробити ще немало, поки всі зможуть відповісти "так".

Як відомо, Сполучені Штати та їхні західні союзники обговорюють, чи повинна Росія залишатися в групі великих економік Групи двадцяти (G20) після її вторгнення в Україну.

В МЗС Китаю вже заявили, що не готові підтримати цей крок.