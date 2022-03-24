Экс-премьер Британии призвал бойкотировать саммит G20, если туда поедет Путин

Дэвид Кэмерон, премьер Великобритании в 2010-2016 годах, призвал к бойкоту саммита "Группы двадцати", если лидер РФ Владимир Путин решит ехать на него.

Источник: колонка Кэмерона в Wall Street Journal.

Кэмерон в ней исключает аргументы тех, кто предпочитает не выгонять Россию из G20, как из G8 после начала агрессии против Украины.

Прямая речь: "Говорят, что G20 не "принадлежит" нам и должен быть какой-то форум для диалога? Да, но саммиты G20 также придают статус и респектабельность. С тем, что уже сделал Путин и что он продолжает делать в Украине, это невозможно представить".

На упреки о том, что лично он и президент США Барак Обама посещали саммиты G20 в 2014-2015 годах, несмотря на действия РФ в Украине и Сирии, Кэмерон отвечает, что этот опыт только подтверждает бессодержательность каких-то разговоров с Путиным, а следовательно, и аргумента о площадке для диалога.

Прямая речь: "Он нагло лгал нам обо всем, начиная от судьбы рейса "Малайзийских авиалиний" до присутствия российских войск на Донбасс. А то, что мы видим в течение последнего месяца, вышло на совершенно новый уровень - полномасштабное вторжение в независимую, суверенную демократическую страну с грубостью не меньше, чем во времена Второй мировой".

Детали: Он также не соглашается с аргументом, что бойкот саммита со стороны лидеров западных стран приведет только к тому, что встреча состоится без них и их влияния. По мнению Кэмерона, если США, Британия, ЕС и наиболее влиятельные страны - Германия, Франция, Италия - синхронно заявят заранее о своей позиции, это будет иметь большое влияние.

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Прямая речь: "Трудно представить, что Канада, Япония, Южная Корея или Австралия приняли бы участие, зная, что там будет Путин, который все еще ведет свою войну. А эти страны – это уже две трети ВВП всей G20".

По его мнению, у всех этих стран еще есть время убедить тех, кто имеет менее принципиальную позицию.

Прямая речь: "То, что будет происходить на G20, не изменит мир, но это будет важным сигналом".

В колонке он призывает также максимально усиливать экономическое давление на Россию – отказываться от ее энергоресурсов, давить на компании, чтобы они уходили с российского рынка, налагать санкции на все российские госпредприятия, не терпеть чьи-то попытки обходить санкции.

Дэвид Кэмерон считает, что по крайней мере британцы готовы к цене санкций для собственной страны, потому что видят, что происходит в Украине.

Прямая речь: "Я видел исключительную солидарность в каждой европейской стране, когда помогал везти груз медикаментов и прочего для "Красного Креста" в Польше. Эта ужасная война продолжается, украинские города ровняют с землей, и вопрос к мировым лидерам очень прямой и простой: вы сделали все возможное, чтобы помочь? Боюсь, надо сделать еще немало, пока все смогут ответить "да".

Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после ее вторжения в Украину.

В МИДе Китая уже заявили, что не готовы поддержать этот шаг.