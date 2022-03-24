Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-премьер Британии призвал бойкотировать саммит G20, если туда поедет Путин

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 17:14

Дэвид Кэмерон, премьер Великобритании в 2010-2016 годах, призвал к бойкоту саммита "Группы двадцати", если лидер РФ Владимир Путин решит ехать на него.

Источник: колонка Кэмерона в Wall Street Journal.

Кэмерон в ней исключает аргументы тех, кто предпочитает не выгонять Россию из G20, как из G8 после начала агрессии против Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Говорят, что G20 не "принадлежит" нам и должен быть какой-то форум для диалога? Да, но саммиты G20 также придают статус и респектабельность. С тем, что уже сделал Путин и что он продолжает делать в Украине, это невозможно представить".

На упреки о том, что лично он и президент США Барак Обама посещали саммиты G20 в 2014-2015 годах, несмотря на действия РФ в Украине и Сирии, Кэмерон отвечает, что этот опыт только подтверждает бессодержательность каких-то разговоров с Путиным, а следовательно, и аргумента о площадке для диалога.

Прямая речь: "Он нагло лгал нам обо всем, начиная от судьбы рейса "Малайзийских авиалиний" до присутствия российских войск на Донбасс. А то, что мы видим в течение последнего месяца, вышло на совершенно новый уровень - полномасштабное вторжение в независимую, суверенную демократическую страну с грубостью не меньше, чем во времена Второй мировой".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он также не соглашается с аргументом, что бойкот саммита со стороны лидеров западных стран приведет только к тому, что встреча состоится без них и их влияния. По мнению Кэмерона, если США, Британия, ЕС и наиболее влиятельные страны - Германия, Франция, Италия - синхронно заявят заранее о своей позиции, это будет иметь большое влияние.

Прямая речь: "Трудно представить, что Канада, Япония, Южная Корея или Австралия приняли бы участие, зная, что там будет Путин, который все еще ведет свою войну. А эти страны – это уже две трети ВВП всей G20".

По его мнению, у всех этих стран еще есть время убедить тех, кто имеет менее принципиальную позицию.

Прямая речь: "То, что будет происходить на G20, не изменит мир, но это будет важным сигналом".

В колонке он призывает также максимально усиливать экономическое давление на Россию – отказываться от ее энергоресурсов, давить на компании, чтобы они уходили с российского рынка, налагать санкции на все российские госпредприятия, не терпеть чьи-то попытки обходить санкции.

Дэвид Кэмерон считает, что по крайней мере британцы готовы к цене санкций для собственной страны, потому что видят, что происходит в Украине.

Прямая речь: "Я видел исключительную солидарность в каждой европейской стране, когда помогал везти груз медикаментов и прочего для "Красного Креста" в Польше. Эта ужасная война продолжается, украинские города ровняют с землей, и вопрос к мировым лидерам очень прямой и простой: вы сделали все возможное, чтобы помочь? Боюсь, надо сделать еще немало, пока все смогут ответить "да".

Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают, должна ли Россия оставаться в группе крупных экономик Группы двадцати (G20) после ее вторжения в Украину.

В МИДе Китая уже заявили, что не готовы поддержать этот шаг.

Темы: ПутинВеликобританияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: