У Києві снаряд влучив у приватний будинок, сталася пожежа
Четвер, 24 березня 2022, 17:40
У Києві внаслідок влучання російського снаряду сталася пожежа у приватному будинку Оболонського району.
Джерело: ДСНС України
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Дослівно: "24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці".
"…бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок, сталось загоряння покрівлі".
Деталі: О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано.
ВІДЕО ДНЯ
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.