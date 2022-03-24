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У Києві снаряд влучив у приватний будинок, сталася пожежа

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 18:40
фото ДСНС

У Києві внаслідок влучання російського снаряду сталася пожежа у приватному будинку Оболонського району.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці".

"…бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок, сталось загоряння покрівлі".

Деталі: О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 – ліквідовано.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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Теми: Київвійнапожежа
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