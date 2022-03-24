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В Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 17:40
В Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар
фото ГСЧС

В Киеве в результате попадания российского снаряда произошел пожар в частном доме Оболонского района.

Источник: ГСЧС Украины

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Дословно: "24 марта в 12.43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы".

"…бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли".

Детали: В 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. м и в 13:41 – ликвидировано.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Темы: Киеввойнапожар
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