В Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар

В Киеве в результате попадания российского снаряда произошел пожар в частном доме Оболонского района.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "24 марта в 12.43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы".

"…бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли".

Детали: В 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. м и в 13:41 – ликвидировано.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.