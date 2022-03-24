В Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар
Четверг, 24 марта 2022, 18:40
В Киеве в результате попадания российского снаряда произошел пожар в частном доме Оболонского района.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "24 марта в 12.43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы".
"…бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли".
Детали: В 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. м и в 13:41 – ликвидировано.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
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