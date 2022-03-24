СБУ затримала псевдоволонтера і викрила лікаря, який за хабар проривався за кордон

Служба безпеки України ліквідувала ботоферму, нейтралізувала злочинне угруповання, затримала псевдоволонтера та викрила посадовця лікарні, який намагався підкупити СБівця.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: В Одеській області кіберфахівці СБУ заблокували ботоферму, через яку було зроблено "вкид" із погрозами розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття.

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"Боти", використовуючи sim-карти українських операторів, масово розсилали анонімні повідомлення. Їх отримали не лише мешканці західних регіонів України, а й жителі інших областей. Зловмисники задіяли спеціальне телекомунікаційне обладнання в Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці.

Керував їхньою діяльністю уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. Він найняв близько 20 осіб, які працювали у вказаних регіонах.

Роботу ботоферми зупинено, тривають обшуки.

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У Кіровоградській області нейтралізували злочинне угруповання, учасники якого з початку вторгнення РФ пропагували ідеї "руZZкого міра" та підбурювали українських військових до антидержавних дій, зазначає Дехтяренко.

Його організатор – місцевий авторитет на прізвисько "Футболіст". Наприкінці лютого він втік до Ростова, де його зустріла ФСБ.

За вказівкою російських спецслужб він переформатував "роботу" угруповання: закликав не допомагати ЗСУ та сприяти диверсійним групам. А після свого повернення обіцяв налагодити співпрацю з окупантами та захистити кожного.

Спецпризначенці СБУ нейтралізували злочинний вплив активних членів угруповання. Викриті особи дають покази та співпрацюють зі слідством, наголосив речник.

У Дніпропетровській області спецслужба затримала псевдоволонтера.

Мешканець Кривого Рогу ввійшов у довіру до місцевого виробника військового спорядження. Йому почали безкоштовно відпускати партії амуніції для відправки на передову. Проте ділок продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.

У Львові посадовець однієї з лікарень намагався дати співробітнику СБУ хабар за безперешкодний перетин державного кордону в умовах воєнного стану. Його затримали під час спроби передачі $15 тиc.

У Вінницькій області СБУ затримала прихильницю бойовиків так званої "ДНР", яка вихваляла окупантів і бойовиків збройних формувань, називаючи їх "потужною армією", яка нібито має звільнити Україну.

Усі згадані особи затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом, наголосив Дехтяренко.