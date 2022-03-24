Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала псевдоволонтера і викрила лікаря, який за хабар проривався за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 17:53
СБУ затримала псевдоволонтера і викрила лікаря, який за хабар проривався за кордон

Служба безпеки України ліквідувала ботоферму, нейтралізувала злочинне угруповання, затримала псевдоволонтера та викрила посадовця лікарні, який намагався підкупити СБівця.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: В Одеській області кіберфахівці СБУ заблокували ботоферму, через яку було зроблено "вкид" із погрозами розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття.

Реклама:

"Боти", використовуючи sim-карти українських операторів, масово розсилали анонімні повідомлення. Їх отримали не лише мешканці західних регіонів України, а й жителі інших областей. Зловмисники задіяли спеціальне телекомунікаційне обладнання в Києві, Дніпрі, Одесі, Вінниці.

Керував їхньою діяльністю уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. Він найняв близько 20 осіб, які працювали у вказаних регіонах.

Роботу ботоферми зупинено, тривають обшуки.

ВІДЕО ДНЯ

У Кіровоградській області нейтралізували злочинне угруповання, учасники якого з початку вторгнення РФ пропагували ідеї "руZZкого міра" та підбурювали українських військових до антидержавних дій, зазначає Дехтяренко.

Його організатор – місцевий авторитет на прізвисько "Футболіст". Наприкінці лютого він втік до Ростова, де його зустріла ФСБ.

За вказівкою російських спецслужб він переформатував "роботу" угруповання: закликав не допомагати ЗСУ та сприяти диверсійним групам. А після свого повернення обіцяв налагодити співпрацю з окупантами та захистити кожного.

Спецпризначенці СБУ нейтралізували злочинний вплив активних членів угруповання. Викриті особи дають покази та співпрацюють зі слідством, наголосив речник.

У Дніпропетровській області спецслужба затримала псевдоволонтера.

Мешканець Кривого Рогу ввійшов у довіру до місцевого виробника військового спорядження. Йому почали безкоштовно відпускати партії амуніції для відправки на передову. Проте ділок продавав її реальним волонтерам за спекулятивними цінами.

У Львові посадовець однієї з лікарень намагався дати співробітнику СБУ хабар за безперешкодний перетин державного кордону в умовах воєнного стану. Його затримали під час спроби передачі $15 тиc.

У Вінницькій області СБУ затримала прихильницю бойовиків так званої "ДНР", яка вихваляла окупантів і бойовиків збройних формувань, називаючи їх "потужною армією", яка нібито має звільнити Україну.

Усі згадані особи затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом, наголосив Дехтяренко.

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: