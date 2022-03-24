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СБУ задержала псевдоволонтера и разоблачила врача, который за взятку прорывался за границу

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 17:53
СБУ задержала псевдоволонтера и разоблачила врача, который за взятку прорывался за границу

Служба безопасности Украины ликвидировала ботоферму, нейтрализовала преступную группировку, задержала псевдоволонтера и разоблачила чиновника больницы, пытавшегося подкупить сотрудника СБУ.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: В Одесской области киберспециалисты СБУ заблокировали ботоферму, из-за которой был произведен "вброс" с угрозами расправы над представителями венгерского национального меньшинства Закарпатья.

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"Боты", используя sim-карты украинских операторов, массово рассылали анонимные сообщения. Их получили не только жители западных регионов Украины, но жители других областей. Злоумышленники задействовали специальное телекоммуникационное оборудование в Киеве, Днепре, Одессе, Виннице.

Руководил их деятельностью уроженец столицы, который сейчас скрывается за границей. Он нанял около 20 человек, работавших в указанных регионах. Работа ботофермы остановлена, продолжаются обыски.

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В Кировоградской области нейтрализовали преступную группировку, участники которой с начала вторжения РФ пропагандировали идеи "руZZкого мира" и подстрекали украинских военных к антигосударственным действиям, отмечает Дехтяренко.

Ее организатор – местный авторитет по прозвищу "Футболист". В конце февраля он бежал в Ростов, где его встретила ФСБ.

По указанию российских спецслужб он переформатировал "работу" группировки: призвал не помогать ВСУ и содействовать диверсионным группам. А по возвращении обещал наладить сотрудничество с оккупантами и защитить каждого.

Спецназовцы СБУ нейтрализовали преступное влияние активных членов группировки. Разоблаченные лица дают показания и сотрудничают со следствием, подчеркнул спикер.

В Днепропетровской области спецслужба задержала псевдоволонтера.

Житель Кривого Рога вошел в доверие к местному производителю военного снаряжения. Ему начали бесплатно отпускать партии амуниции для отправки на передовую. Однако делец продавал ее реальным волонтерам по спекулятивным ценам.

Во Львове чиновник одной из больниц пытался дать сотруднику СБУ взятку за беспрепятственное пересечение государственной границы в условиях военного положения. Его задержали при попытке передачи $15 тысяч.

В Винницкой области СБУ задержала поклонницу боевиков так называемой "ДНР", которая восхваляла оккупантов и боевиков вооруженных формирований, называя их "мощной армией", которая якобы должна освободить Украину.

Все эти лица задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом, отметил Дехтяренко.

Темы: СБУ
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