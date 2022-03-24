Україна дзеркально відповіла Білорусі на вислання дипломатів
Четвер, 24 березня 2022, 18:04
Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко.
Пряма мова: "Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним".
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Деталі: Також МЗС України анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові, що на практиці означає закриття консульства.