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Україна дзеркально відповіла Білорусі на вислання дипломатів

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 18:04

Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко.

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним".

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Деталі: Також МЗС України анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові, що на практиці означає закриття консульства. 

Теми: Білорусьдипломатичні відносини
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