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Украина зеркально ответила Беларуси на высылку дипломатов

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 19:04

Украина объявила свой ответ на высылку Беларусью большинства сотрудников украинской дипломатической миссии.

Источник: спикер МИД Олег Николенко.

Прямая речь: "Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным".

Детали: Также МИД Украины аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове, что на практике означает закрытие консульства.

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Темы: Беларусьдипломатические отношения
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