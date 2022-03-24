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Росіяни вже знайшли в "біолабораторіях" в Україні слід Байдена та Сороса

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 19:11

Російське Міноборони повідомило, що до фінансування "біолабораторій", яких ніхто в Україні не бачив, окрім пропагандистів Кремля, причетний фонд сина президента США Хантера Байдена та філантроп Джордж Сорос.

Джерело: підконтрольне Кремлю російське ЗМІ "РІА Новости"

Деталі: Повідомляється, що нібито "біолабораторії в Україні" фінансує фонд інвестфонду Rosemont Seneca, яким керує Хантер Байден.

При цьому в РФ зазначають, що "простежується тісний зв'язок" фонду з підрядниками Пентагону. Нібито з компанією Metabiota, яка, як стверджують у РФ, є "основним постачальником обладнання для біолабораторій Пентагону".

Також окупанти заявили, що "безпосередню участь у реалізації програми беруть Агентство США з міжнародного розвитку, фонд Сороса та Центр контролю та профілактики захворювань".

Наукове кураторство цих "лабораторій" веде, як стверджують у РФ, Національна лабораторія у Лос-Аламосі, яка "розробляє ядерну зброю в рамках "Манхетенського проекту".

 
схема МІноборонИ РФ

Крім того, дезінформацією про "лабораторії" зацікавився дружній до РФ Китай.

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Зокрема офіційний представник міноборони Китаю У Цянь, якого запитали про лабораторії США в Україні, заявив, що Штати мають пояснити цю інформацію.

Передісторія: 

  • У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.
  • Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.
  •  Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".
  • Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа. 

Теми: пропагандаРосіяБайденвійна
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