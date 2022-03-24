Росіяни вже знайшли в "біолабораторіях" в Україні слід Байдена та Сороса
Російське Міноборони повідомило, що до фінансування "біолабораторій", яких ніхто в Україні не бачив, окрім пропагандистів Кремля, причетний фонд сина президента США Хантера Байдена та філантроп Джордж Сорос.
Джерело: підконтрольне Кремлю російське ЗМІ "РІА Новости"
Деталі: Повідомляється, що нібито "біолабораторії в Україні" фінансує фонд інвестфонду Rosemont Seneca, яким керує Хантер Байден.
При цьому в РФ зазначають, що "простежується тісний зв'язок" фонду з підрядниками Пентагону. Нібито з компанією Metabiota, яка, як стверджують у РФ, є "основним постачальником обладнання для біолабораторій Пентагону".
Також окупанти заявили, що "безпосередню участь у реалізації програми беруть Агентство США з міжнародного розвитку, фонд Сороса та Центр контролю та профілактики захворювань".
Наукове кураторство цих "лабораторій" веде, як стверджують у РФ, Національна лабораторія у Лос-Аламосі, яка "розробляє ядерну зброю в рамках "Манхетенського проекту".
Крім того, дезінформацією про "лабораторії" зацікавився дружній до РФ Китай.
Зокрема офіційний представник міноборони Китаю У Цянь, якого запитали про лабораторії США в Україні, заявив, що Штати мають пояснити цю інформацію.
Передісторія:
- У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.
- Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.
- Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".
- Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа.