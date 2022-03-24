Россияне уже нашли в "биолабораториях" в Украине "след" Байдена и Сороса 

Российское Минобороны сообщило, что к финансированию призрачных "биолабораторий", которых никто не видел, кроме пропагандистов Кремля, причастен фонд сына президента США Хантера Байдена и филантроп Джордж Сорос.

Источник: подконтрольное Кремлю российское СМИ "РИА Новости"

Детали: Сообщается якобы "биолаборатории в Украине" финансирует фонд инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.

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При этом, в РФ отмечают, что "прослеживается тесная связь" фонда с подрядчиками Пентагона. Якобы с компанией Metabiota, которая, как утверждают в РФ, является "основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона".

Также оккупанты заявили, что "непосредственное участие в реализации программы принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний".

Научное кураторство этих "лабораторий" ведет, как утверждают в РФ, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая "разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта".

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схема Минобороны РФ

Кроме того, дезинформацией о "лабораториях" заинтерисовался дружественный к РФ Китай.

В частности, официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, которого спросили о лабораториях США в Украине, заявил, что Штаты должны обьяснить эту информацию.

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