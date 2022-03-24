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Россияне уже нашли в "биолабораториях" в Украине "след" Байдена и Сороса 

Алена МазуренкоЧетверг, 24 марта 2022, 18:11
Россияне уже нашли в биолабораториях в Украине след Байдена и Сороса 

Российское Минобороны сообщило, что к финансированию призрачных "биолабораторий", которых никто не видел, кроме пропагандистов Кремля, причастен фонд сына президента США Хантера Байдена и филантроп Джордж Сорос.

Источник: подконтрольное Кремлю российское СМИ "РИА Новости"

Детали: Сообщается якобы "биолаборатории в Украине" финансирует фонд инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.

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При этом, в РФ отмечают, что "прослеживается тесная связь" фонда с подрядчиками Пентагона. Якобы с компанией Metabiota, которая, как утверждают в РФ, является "основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона".

Также оккупанты заявили, что "непосредственное участие в реализации программы принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний".

Научное кураторство этих "лабораторий" ведет, как утверждают в РФ, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая "разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта".

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схема Минобороны РФ

Кроме того, дезинформацией о "лабораториях" заинтерисовался дружественный к РФ Китай.

В частности, официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, которого спросили о лабораториях США в Украине, заявил, что Штаты должны обьяснить эту информацию.

Предыстория:

  • В первые недели вторжения российские пропагандисты сообщили, что в Украине обнаружены "секретные биолаборатории США", где находились патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото- и видеодоказательств не публиковали, только фото якобы документов СБУ с грамматическими ошибками или ноутбук с наклейкой НАТО и тому подобные "доказательства".
  • Также оккупанты находили "лаборатории" с "боевыми" наркотиками.
  • Позже в РФ начали распространять бред, что в Украине в лабораториях проводили опыты над птицами, которые должны были переносить болезни и заражать людей "славянской внешности". Отдельные российские депутаты даже заявляли, что в появлении коронавируса есть "украинский след".
  • Судя по результатам соцопросов, публикуемых в РФ, россияне все еще доверяют своей власти и государственным и пропагандистским медиа.

Темы: пропагандаРосcияБайденвойна
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