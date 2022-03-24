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Миколаївщина: внаслідок обстрілу села 3 загиблих, 13 поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 18:12
Миколаївщина: внаслідок обстрілу села 3 загиблих, 13 поранених
село Явкине Миколаївської області

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено.

Джерело: Баштанська міська рада

Дослівно: "Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів з Снігурівської громади.

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В результаті ворожого нападу три людини загинуло, 13 отримали поранення, один у тяжкому стані".

Деталі: За інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.

Теми: Миколаївська областьвійна
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