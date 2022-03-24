Николаевщина: в результате обстрела села 3 погибших, 13 раненых
Четверг, 24 марта 2022, 19:12
В результате обстрела российскими оккупантами села Явкино в Николаевской области три человека погибли и 13 ранены.
Источник: Баштанский городской совет
Дословно: "Рашисты обстреляли смерчами мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской общины.
В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии".
Источник: По информации горсовета, в результате обстрела также пострадали здания, их количество уточняется.
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