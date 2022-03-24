Николаевщина: в результате обстрела села 3 погибших, 13 раненых

В результате обстрела российскими оккупантами села Явкино в Николаевской области три человека погибли и 13 ранены.

Источник: Баштанский городской совет

Дословно: "Рашисты обстреляли смерчами мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской общины.

В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии".

Источник: По информации горсовета, в результате обстрела также пострадали здания, их количество уточняется.