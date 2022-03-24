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Николаевщина: в результате обстрела села 3 погибших, 13 раненых

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 18:12
Николаевщина: в результате обстрела села 3 погибших, 13 раненых
село Явкино Николаевской области

В результате обстрела российскими оккупантами села Явкино в Николаевской области три человека погибли и 13 ранены.

Источник: Баштанский городской совет

Дословно: "Рашисты обстреляли смерчами мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской общины.

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В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии".

Источник: По информации горсовета, в результате обстрела также пострадали здания, их количество уточняется.

Темы: Николаевская областьвойна
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