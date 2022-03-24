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В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 19:42

В окупованому Докучаєвську (ОРДО) росіяни створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину, ГУР Міноборони

Дослівно Генштаб: "У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області РФ.

Раніше в четвер Головне управління розвідки Міноборони також заявило про фільтраційний табір у Докучаївську.

Дослівно ГУР: "На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край".

Більше деталей: В ГУР повідомляли про беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги, а також проблеми з забезпеченням харчуванням.

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Теми: Донецька областьМаріупольРосіявійна
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