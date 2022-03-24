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В оккупированном Докучаевске создали фильтрационный лагерь для мариупольцев – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 марта 2022, 18:42
В оккупированном Докучаевске создали фильтрационный лагерь для мариупольцев – Генштаб

В оккупированном Докучаевске Донецкой области россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов, ГУР Минобороны

Генштаб: "В городе Докучаевск Донецкой области оккупантами создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтрационные мероприятия".

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Детали: Генштаб также сообщает, что в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области РФ.

Ранее в четверг Главное управление разведки Минобороны также заявило о фильтрационном лагере в Докучаевске.

Дословно ГУР: "На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы.

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С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край".

Больше деталей: В ГУР сообщали о бесспорных показаниях бесчеловечного обращения с украинцами, неоказании медицинской помощи, а также проблемах с обеспечением питанием.

Темы: Донецкая областьМариупольРосcиявойна
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