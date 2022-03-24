Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня

Мазуренко Альона Четвер, 24 березня 2022, 19:49
фото: getty images

Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року".

Деталі: У Генштабі зазначають, що не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України.

Окупанти нищать інфраструктури мирних міст та сіл, порушуючи правила ведення війни.

Повідомляється, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.

Крім того, ворог намагається відновити боєздатність військових частин повітряно-десантних військ.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти не можуть контролювати населення на тимчасово окупованих землях, а спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевих.

Теми: ГенштабРосіявійна9 травня
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Блінкен: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною

фотоУкраїнські військові знищили "гордість російського ОПК"

відеоОчевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя

Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

Усі новини...
Генштаб
Росіяни намагаються зірвати посівну кампанію в Україні – Генштаб
Сили оборони України стримують просування ворога, подекуди змушують відступити - зведення
Росіяни вишукують нові сили і перегруповуються - зведення Генштабу
Останні новини
20:44
У проєктах домовленостей з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація" – Чалий
20:44
Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України
20:35
Під уламками Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих, 33 людини постраждали
20:32
У Донецьку запасів води залишилося на два тижні
20:31
Після службової перевірки відсторонили гендиректора "Антонова"
20:10
Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ
20:09
Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО
20:05
В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя
20:03
Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС
20:00
В українській делегації розповіли, як Ердоган врятував переговори з РФ
Усі новини...