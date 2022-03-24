Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня

Збройні сили Росії нав’язують думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року".

Деталі: У Генштабі зазначають, що не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України.

Окупанти нищать інфраструктури мирних міст та сіл, порушуючи правила ведення війни.

Повідомляється, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.

Крім того, ворог намагається відновити боєздатність військових частин повітряно-десантних військ.

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Також окупанти не можуть контролювати населення на тимчасово окупованих землях, а спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевих.