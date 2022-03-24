Российским оккупантам навязывают, что войну нужно закончить к 9 мая

Вооруженные силы России навязывают мнение, что войну с Украиной необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года".

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Детали: В Генштабе отмечают, что, несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины.

Оккупанты уничтожают инфраструктуры мирных городов и сел, нарушая правила ведения войны.

Сообщается, что большинство медучреждений РФ у границы с Украиной заняты ранеными военнослужащими России.

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Кроме того, враг пытается восстановить боеспособность воинских частей воздушно-десантных войск.

Также оккупанты не могут контролировать население на временно оккупированных землях, а попытки установления бутафорской пророссийской власти из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местных.