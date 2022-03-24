Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российским оккупантам навязывают, что войну нужно закончить к 9 мая

Мазуренко Алена Четверг, 24 марта 2022, 19:49
фото: getty images

Вооруженные силы России навязывают мнение, что войну с Украиной необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить до 9 мая 2022 года".

Детали: В Генштабе отмечают, что, несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины.

Оккупанты уничтожают инфраструктуры мирных городов и сел, нарушая правила ведения войны.

Сообщается, что большинство медучреждений РФ у границы с Украиной заняты ранеными военнослужащими России.

Кроме того, враг пытается восстановить боеспособность воинских частей воздушно-десантных войск.

ВИДЕО ДНЯ

Также оккупанты не могут контролировать население на временно оккупированных землях, а попытки установления бутафорской пророссийской власти из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местных.

Темы: ГенштабРосcиявойна9 мая
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

фотоДелегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине

Все новости...
Генштаб
Россияне пытаются сорвать посевную кампанию в Украине – Генштаб
Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага, кое-где заставляют отступить - сводка
Россияне выискивают новые силы и перегруппировываются – сводка Генштаба
Последние новости
11:04
Днепропетровщина: враг нанес ракетные удары, есть раненный, поврежден виадук
10:59
Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ "Z"
10:46
Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по Украине
10:38
Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для врага
10:35
фотоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА
10:28
Nokia помогла Кремлю построить огромную систему шпионажа – NYT
10:21
Из Крыма в Николаев вылетели российские самолеты. Жителей просят укрыться
10:11
У российских ритейлеров начались трудности с закупкой овощей
10:10
фотоХерсонщина: россияне похитили жителя Каховки
10:06
Нефтесервисная компания Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в РФ
Все новости...