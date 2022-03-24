Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї

Лідери країн Групи семи застерегли Росію від застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї на території України.

Про це йдеться у їхній спільній заяві після зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми застерігаємо від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї або пов'язаних із ними матеріалів. Нагадуємо про зобов'язання Росії за міжнародними договорами, учасником яких вона є та які захищають усіх нас. У зв'язку з цим ми категорично засуджуємо зловмисну ​​і абсолютно необґрунтовану дезінформаційну кампанію Росії проти України, держави, яка повністю дотримується міжнародних угод про нерозповсюдження", - йдеться у заяві.

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Лідери G7 заявили, що готові застосувати додаткові заходи проти Росії "при необхідності".

Вони також заявили, що Росія має негайно виконати наказ Міжнародного суду ООН про зупинення воєнних дій.

Лідери G7 закликали Білорусь "уникати подальшої ескалації та утримуватися від використання своїх збройних сил проти України", закликавши "всі країни не надавати Росії військову чи іншу допомогу".

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"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Путіна, архітекторів та прихильників цієї агресії, зокрема режиму Лукашенка в Білорусі, за їхні дії", - йдеться у заяві.

Не називаючи конкретно можливої ​​участі президента РФ у саміті G20, лідери заявили, що "міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайному порядку".