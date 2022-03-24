Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 19:50

Лідери країн Групи семи застерегли Росію від застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї на території України.

Про це йдеться у їхній спільній заяві після зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми застерігаємо від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї або пов'язаних із ними матеріалів. Нагадуємо про зобов'язання Росії за міжнародними договорами, учасником яких вона є та які захищають усіх нас. У зв'язку з цим ми категорично засуджуємо зловмисну ​​і абсолютно необґрунтовану дезінформаційну кампанію Росії проти України, держави, яка повністю дотримується міжнародних угод про нерозповсюдження", - йдеться у заяві.

Лідери G7 заявили, що готові застосувати додаткові заходи проти Росії "при необхідності".

Вони також заявили, що Росія має негайно виконати наказ Міжнародного суду ООН про зупинення воєнних дій.

Лідери G7 закликали Білорусь "уникати подальшої ескалації та утримуватися від використання своїх збройних сил проти України", закликавши "всі країни не надавати Росії військову чи іншу допомогу".

"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Путіна, архітекторів та прихильників цієї агресії, зокрема режиму Лукашенка в Білорусі, за їхні дії", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Не називаючи конкретно можливої ​​участі президента РФ у саміті G20, лідери заявили, що "міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайному порядку".

Теми: G7Росіявійназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Блінкен: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною

фотоУкраїнські військові знищили "гордість російського ОПК"

відеоОчевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

МЗС Угорщини звинувачує опозицію через її співчуття Україні після бомбардування Маріуполя

Росіяни кажуть, що Путін може зустрітися із Зеленським одночасно з підписанням угоди

Усі новини...
G7
Зеленський закликав "Велику сімку" створити систему гарантій безпеки U24
МЗС Британії: у G7 є згода зменшувати залежність від російського газу
Зустріч країн G7: обговорять ситуацію в Україні та протидію агресії РФ
Останні новини
20:44
У проєктах домовленостей з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація" – Чалий
20:44
Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України
20:35
Під уламками Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих, 33 людини постраждали
20:32
У Донецьку запасів води залишилося на два тижні
20:31
Після службової перевірки відсторонили гендиректора "Антонова"
20:10
Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ
20:09
Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО
20:05
В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя
20:03
Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС
20:00
В українській делегації розповіли, як Ердоган врятував переговори з РФ
Усі новини...