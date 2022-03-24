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Лидеры G7 предостерегли Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 18:50
Лидеры G7 предостерегли Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия

Лидеры стран Группы семи предостерегли Россию от применения химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины.

Об этом говорится в их совместном заявлении после встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ними материалов. Напоминаем об обязательствах России по международным договорам, участником которых она является и которые защищают всех нас. В связи с этим мы категорически осуждаем злонамеренную и совершенно необоснованную дезинформационную кампанию России против Украины, государства, полностью соблюдающего международные соглашения о нераспространении", - говорится в заявлении.

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Лидеры G7 заявили, что готовы применить дополнительные меры против России "по мере необходимости".

Они также заявили, что Россия должна немедленно выполнить приказ Международного суда ООН о приостановке военных действий.

Лидеры G7 призвали Беларусь "избегать дальнейшей эскалации и воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины", призвав "все страны не оказывать России военную или иную помощь".

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"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, за их действия", - говорится в заявлении.

Не называя конкретно возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите в G20, лидеры заявили, что "международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном порядке".

Темы: G7Росcиявойнаоружие
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