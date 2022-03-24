Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры G7 предостерегли Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 19:50

Лидеры стран Группы семи предостерегли Россию от применения химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины.

Об этом говорится в их совместном заявлении после встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ними материалов. Напоминаем об обязательствах России по международным договорам, участником которых она является и которые защищают всех нас. В связи с этим мы категорически осуждаем злонамеренную и совершенно необоснованную дезинформационную кампанию России против Украины, государства, полностью соблюдающего международные соглашения о нераспространении", - говорится в заявлении.

Лидеры G7 заявили, что готовы применить дополнительные меры против России "по мере необходимости".

Они также заявили, что Россия должна немедленно выполнить приказ Международного суда ООН о приостановке военных действий.

Лидеры G7 призвали Беларусь "избегать дальнейшей эскалации и воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины", призвав "все страны не оказывать России военную или иную помощь".

"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Беларуси, за их действия", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Не называя конкретно возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите в G20, лидеры заявили, что "международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном порядке".

Темы: G7Росcиявойнаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Блинкен: США не видели признаков того, что Россия серьезно ведет переговоры с Украиной

ВИДЕООчевидцы в Беларуси заметили движение российских войск от украинской границы

МИД Венгрии обвиняет оппозицию за ее сочувствие Украине после бомбардировки Мариуполя

Россияне говорят, что Путин может встретиться с Зеленским одновременно с подписанием соглашения

В освобожденный Ирпень еще нельзя возвращаться, враг продолжает обстрелы - мэр

Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Все новости...
G7
Зеленский призвал "Большую семерку" создать систему гарантий безопасности U24
МИД Британии: у G7 есть согласие уменьшать зависимость от российского газа
Встреча стран G7: обсудят ситуацию в Украине и противодействие агрессии РФ
Последние новости
20:10
Американский генерал объяснил, почему США могли переоценить возможности РФ
20:05
В "Азове" объяснили, почему не будут отступать из Мариуполя
20:03
Поджег и сдался: в Закарпатье поджигатель травы сам вызвал полицию и ГСЧС
20:00
В украинской делегации рассказали, как Эрдоган спас переговоры с РФ
19:59
фотоМарш матерей: в городах мира чтят память погибших детей в Украине
19:56
Цена на нефть снизилась до 109 долларов
19:55
Корниенко говорит, что "ОПЗЖ" в Раде нельзя запретить, но есть вариант самоликвидации
19:49
Оккупанты похитили и вывезли в РФ персонал и пациентов роддома Мариуполя
19:31
6 500 гривен "єПідтримки": всего выплатили уже 22 миллиарда
19:21
РФ отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей – сводка Генштаба
Все новости...