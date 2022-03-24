Одещина: Росіяни стріляли з корабельної артилерії, але снаряди впали в море

Російські війська здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, снаряди впали в море.

Джерело: Максим Марченко, керівник Одеської ОДА/ОВА,.

Пряма мова: "Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита".

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