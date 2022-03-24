Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесская область: Россияне стреляли из корабельной артиллерии, но снаряды упали в море

Четверг, 24 марта 2022, 18:56

Российские войска произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, снаряды упали в море.

Источник: Максим Марченко, руководитель Одесской ОГА/ОВА.

Прямая речь: "Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала с отличием, и ракета была сбита".

Реклама:
Темы: Одесская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Одесская область
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: