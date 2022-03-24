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Одесская область: Россияне стреляли из корабельной артиллерии, но снаряды упали в море

Четверг, 24 марта 2022, 19:56

Российские войска произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, снаряды упали в море.

Источник: Максим Марченко, руководитель Одесской ОГА/ОВА.

Прямая речь: "Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала с отличием, и ракета была сбита".

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Темы: Одесская областьвойна
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