Одесская область: Россияне стреляли из корабельной артиллерии, но снаряды упали в море

Российские войска произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, снаряды упали в море.

Источник: Максим Марченко, руководитель Одесской ОГА/ОВА.

Прямая речь: "Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала с отличием, и ракета была сбита".