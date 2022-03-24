Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю

Четвер, 24 березня 2022, 19:06

Президент Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Владімір Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

Про це він сказав під час пресконференції після саміту НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", - сказав Байден, зазначивши, що не може надати інформацію розвідки щодо можливостей застосування такої зброї росіянами.

Реклама:

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс зміцнить свої системи хімічного, біологічного та ядерного захисту через побоювання, що Росія планує використовувати таку зброю проти України.

Крім того, НАТО передасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Альтернатива НАТО: чим загрожує відмова України від Альянсу за домовленістю з Кремлем

Теми: БайденРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: