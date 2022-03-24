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Байден: мы ответим, если Путин применит химическое оружие

Четверг, 24 марта 2022, 19:06

Президент Джо Байден заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, но ответ будет зависеть от ситуации.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", - сказал Байден, отметив, что не может предоставить информацию разведки о возможностях применения такого орудия россиянами.

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Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом собрал команду чиновников по национальной безопасности, чтобы начертить сценарии на случай использования Россией химического, биологического или ядерного оружия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс укрепит свои системы химической, биологической и ядерной защиты из-за опасений, что Россия планирует использовать такое оружие против Украины.

Кроме того, НАТО передаст Украине оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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Темы: БайденРосcияПутин
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