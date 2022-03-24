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ЗСУ звільнили село в Запорізькій області - ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 19:29

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Джерело: голова Малинівської громади Володимир Шиш, повідомляє Запорізька ОВА

Дослівно: "Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами – Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці.

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На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена".

Деталі: За словами Шиша, ситуація у громаді критична.

Окупанти поставили блокпости та не пускають нікого до оточених сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми – з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну. 

ВІДЕО ДНЯ

Голова громади висловився за організацію гуманітарного коридору для виїзду людей, передусім хворих, які потребують постійного догляду та лікування.

Теми: Запорізька областьЗбройні сили
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